**Fernan chante Fernan** Auteur, compositeur et interprète librement inspiré par la grande tradition de la chanson française, Fernan est l’étoile montante de la scène intercommunale et de ses environs. Encouragé par sa mère et les copains du foyer des travailleurs, il enchante ses compositions à la guitare et à l’harmonica. Et bien qu’il y mette du cœur à l’ouvrage, il rencontre parfois quelques problèmes d’interprétation… Christophe Magdinier : écriture et jeu Hélène Gustin : co-écriture et mise en scène Production Compagnie Laisse Mamie Faire En co-plateau avec Passage à Table Plein tarif : un spectacle 15€/deux spectacles 25€ (dans la même soirée) Tarif réduit ( demandeurs d’emploi, intermittents, enfants entre 12 et 17 ans, RSA) : un spectacle 12€/deux spectacles 19€ (dans la même soirée)

