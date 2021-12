Ambérieu-en-Bugey LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ain, Ambérieu-en-Bugey Fermture annuelle LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

du lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre à LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab

L’année 2021 a débordé d’idées et de projets, et ce n’était qu’une mise en bouche à côté de l’année 2022 qui s’annonce ! ? Toute l’équipe vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année et de belles vacances ! Au plaisir de tous vous retrouver pour une année 2022 encore plus innovante !

A l’année prochaîne! LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T19:00:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00

