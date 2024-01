Fermier d’un jour ! (En langue des signes française) Hanvec, jeudi 7 mars 2024.

Fermier d’un jour ! (En langue des signes française) Hanvec Finistère

Faire la différence entre un mouton d’Ouessant et un de Belle île, facile ? Pourquoi dit-on manger comme un cochon? Les vaches ont des cornes ! Vraiment ? Venez en apprendre plus sur les animaux et devenir incollable sur les races domestiques locales de la ferme de Menez Meur, tout-en les nourrissant.

Un moment inoubliable en famille !

Animation en langue des signes française. .

Domaine du Menez Meur

Hanvec 29460 Finistère Bretagne domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 15:45:00

fin : 2024-03-07 16:30:00



L’événement Fermier d’un jour ! (En langue des signes française) Hanvec a été mis à jour le 2024-01-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS