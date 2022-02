Fermez les yeux et partez sur le littoral breton! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fermez les yeux et partez sur le littoral breton ! Leilani Misajon de la Maison du littoral invitera les visiteurs à participer à une animation familiale autour des souvenirs de bords de mer. À l’aide de boîtes à toucher et à écouter, l’animatrice promet une pause hors du temps pour envisager le bord de mer différemment, faire évoluer les idées reçues et partager envies et ressentis sur le bord de mer et la plage.

Leilani Misajon de la Maison du littoral vous crée une bulle marine dans l’effervescence du salon à l’aide de boîtes à toucher et à écouter. Une expérience à vivre pour les petits et les grands! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

