FERMETURE FESTIVE AVANT TRAVAUX Musée Boucher-de-Perthes, 19 mars 2022, Abbeville.

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Musée Boucher-de-Perthes

### **PROGRAMME** **SAMEDI 19 MARS 2022 DE 14 H À 19 H** – De 14 h 30 à 15 h 30 – Nettoyage de printemps ! (sous réserve des conditions météorologiques) – Visites commentées (sur réservation au 03 22 20 29 69, nombre de places limité) 14 h 30 – De la fraise à la coiffe, le costume dans les collections de peintures et de sculptures 15 h 30 – Curiosités et trésors des réserves du musée 16 h 00 – Jean Sgard (1891-1966). Orfèvre et graveur à Abbeville 17 h 00 – La donation Alfred Manessier 18 h 00 – Curiosités et trésors des réserves du musée – Découverte des métiers de la conservation – On vous fait une fleur… avec l’Atelier Quellesoit d’arts plastiques **DIMANCHE 20 MARS 2022 DE 14 H À 18 H** – Visites commentées (sur réservation au 03 22 20 29 69, nombre de places limité) 14 h 30 – Beffroi, symbole des libertés communales 15 h 30 – Curiosités et trésors des réserves du musée 16 h 00 – Beffroi, symbole des libertés communales 17 h 00 – Curiosités et trésors des réserves du musée – À 15 h – Mini-conférence : quel avenir pour le musée ? – À 16 h et 17 h – Concerts de Jeudi Bleu (bossa nova) – Découverte des métiers de la conservation _Entrée libre et gratuite soumise aux mesures sanitaires gouvernementales_ **MUSÉE BOUCHER DE PERTHES** Le musée est fermé au public individuel, mais reste ouvert lors des événements nationaux et aux visites de groupes et scolaires sur réservation en appelant le service des publics au 03 22 20 29 69. 24 rue Gontier-Patin 80100 Abbeville – Au pied du beffroi 03 22 24 08 49 / [[musee@abbeville.fr](mailto:musee@abbeville.fr)](mailto:musee@abbeville.fr)

Gratuit – Visites commentées sur réservation obligatoire au 03 22 20 29 69

Musée Boucher-de-Perthes 24, rue Gontier-Patin 80100 Abbeville Abbeville Somme



