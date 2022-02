Fermeture exceptionnelle Musée du Papier peint Rixheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rixheim

Fermeture exceptionnelle Musée du Papier peint, 3 mars 2022, Rixheim. Fermeture exceptionnelle

Musée du Papier peint, le jeudi 3 mars à 10:00

un jour de fermeture exceptionnelle un jour de fermeture Musée du Papier peint La Commanderie – 28, rue Zuber 68171 Rixheim Rixheim Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rixheim Autres Lieu Musée du Papier peint Adresse La Commanderie - 28, rue Zuber 68171 Rixheim Ville Rixheim lieuville Musée du Papier peint Rixheim Departement Haut-Rhin

Musée du Papier peint Rixheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rixheim/

Fermeture exceptionnelle Musée du Papier peint 2022-03-03 was last modified: by Fermeture exceptionnelle Musée du Papier peint Musée du Papier peint 3 mars 2022 Musée du Papier peint Rixheim Rixheim

Rixheim Haut-Rhin