Fermeture exceptionnelle du musée de la résistance

Musée de la résistance, 16 avril 2022, Limoges.

du samedi 16 avril au dimanche 17 avril

La Ville de Limoges remercie par avance les usagers de leur compréhension. Suite à un mouvement de grève, le musée de la Résistance sera exceptionnellement fermé les samedi 16 et dimanche 17 avril. Musée de la résistance 7 rue Neuve Saint-Etienne Limoges Saint-Lazare Haute-Vienne

2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T00:00:00 2022-04-17T23:59:00

