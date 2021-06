Limoges Maison de l'Europe - Europe Direct Limousin Haute-Vienne, Limoges Fermeture estivale Maison de l’Europe – Europe Direct Limousin Limoges

La Maison de l’Europe Centre Europe Direct Limousin sera fermée au public du 19 juillet au 6 août inclus. Pour toutes questions relatives à l’Union européenne, vous pouvez composer le numéro gratuit : 00 800 6 7 8 9 10 11 Vous avez aussi la possibilité de nous laisser un message sur notre boîte email : [contact.mde@europe-limousin.eu](mailto:contact.mde@europe-limousin.eu). Fermeture estivale au public Maison de l’Europe – Europe Direct Limousin 51 avenue Georges DUMAS, Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

