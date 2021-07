Villeneuve-d'Ascq Musée du Château de Flers Nord, Villeneuve-d'Ascq Fermeture du Musée du Château de Flers Musée du Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Le musée du château de Flers sera fermé du 1er août au 17 septembre 2021. Nous vous retrouverons avec plaisir le 18 septembre 2021 avec une nouvelle exposition : « Les moulins de mon cœur »!** Du 1er août au 17 septembre 2021, le Musée sera fermé et il rouvrira ses portes le 18 septembre avec une nouvelle exposition. Musée du Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Château Nord

2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T12:00:00;2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T12:00:00;2021-08-08T13:30:00 2021-08-08T18:00:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée du Château de Flers Adresse Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Musée du Château de Flers Villeneuve-d'Ascq