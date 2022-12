Fermeture annuelle de l’Office de tourisme Marnay Marnay Marnay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Marnay

Fermeture annuelle de l’Office de tourisme Marnay, 24 décembre 2022, Marnay Marnay. Fermeture annuelle de l’Office de tourisme Marnay Haute-Saône

2022-12-24 – 2023-01-02 Marnay

Haute-Saône Marnay EUR -4 L’Office de Tourisme du Val Marnaysien , fermera ses portes du 24 décembre au 02 janvier pour raison de congés annuels . N’hésitez pas à venir dés maintenant pour des renseignements ou autre , jusqu’au 23 décembre .

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme du Val Marnaysien vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année . +33 3 84 31 90 91 Marnay

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Marnay Autres Lieu Marnay Adresse Marnay Haute-Saône Ville Marnay Marnay lieuville Marnay Departement Haute-Saône

Marnay Marnay Marnay Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marnay-marnay/

Fermeture annuelle de l’Office de tourisme Marnay 2022-12-24 was last modified: by Fermeture annuelle de l’Office de tourisme Marnay Marnay 24 décembre 2022 Haute-Saône Marnay Marnay, Haute-Saône

Marnay Marnay Haute-Saône