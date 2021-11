Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes Fermeture Annuelle de la Galerie La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du mercredi 22 décembre au samedi 1 janvier 2022 à La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September)

Nous n’assurerons pas les visites grand public pendant les vacances : **les 22, 25, 29 décembre et 1er janvier.** On part en vacances La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T17:00:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T17:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T10:00:00;2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T17:00:00

