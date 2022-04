Fermeture 1er mai Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fermeture 1er mai Quai des Savoirs, 1 mai 2022, Toulouse. Fermeture 1er mai

Quai des Savoirs, le dimanche 1 mai à 08:00

Le dimanche 1er mai le Quai des Savoirs sera fermé Le dimanche de gratuité est ainsi reporté au 8 mai Attention le 1er mai le Quai des Savoirs sera fermé Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T08:00:00 2022-05-01T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai des Savoirs Adresse allée Matilda 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Quai des Savoirs Toulouse Departement Haute-Garonne

Quai des Savoirs Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Fermeture 1er mai Quai des Savoirs 2022-05-01 was last modified: by Fermeture 1er mai Quai des Savoirs Quai des Savoirs 1 mai 2022 Quai des Savoirs Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne