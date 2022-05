Fermes ouvertes Moncoutant-sur-Sèvre, 11 juin 2022, Moncoutant-sur-Sèvre.

Fermes ouvertes La Boisardière Ferme de Laurent Baudouin Moncoutant-sur-Sèvre

2022-06-11 – 2022-06-12 La Boisardière Ferme de Laurent Baudouin

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Moncoutant-sur-Sèvre

EUR 10 Le MRJC Deux-Sèvres organise un week-end de visites de fermes dans le Bocage Bressuirais. Deux possibilités s’offrent à vous pour participer :

– Pour les plus aventureux et curieux, un programme de visites avec un itinéraire à vélo : le trajet se fait au départ de Bressuire le samedi à 9h30 pour aller jusqu’à Moncoutant (en passant par Breuil-Chaussée et Terves). Retour à Bressuire prévu le dimanche à 13h. Apporter : votre pique-nique pour le samedi midi, une gourde, votre vélo, votre tente.

– Le samedi à partir de 17h la ferme de Laurent Baudouin à la Boisardière (Moncoutant-sur-Sèvre) sera ouverte au grand public : visite de la ferme à partir de 17h, repas (par la cantine associative le Plat de résistance à base de produit locaux et bio) à 19h30 et conférence gesticulée “du tracteur à l’âne” par Marc Pion à 20h45.

+33 6 07 44 35 88

La Boisardière Ferme de Laurent Baudouin Moncoutant-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2022-05-25 par