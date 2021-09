Beine Beine Beine, Yonne Fermes et caves ouvertes Beine Beine Catégories d’évènement: Beine

Fermes et caves ouvertes Beine, 25 septembre 2021, Beine. Fermes et caves ouvertes 2021-09-25 – 2021-09-25 Caveau de dégustation du Domaine Louis Moreau 2 Grande rue

Beine Yonne Beine EUR Nous vous proposons une dégustation verticale d’exception de notre Grand Cru Les Clos sur 3 millésimes différents. boutique@louismoreau.com +33 3 86 42 69 44 http://www.louismoreau.com/ Nous vous proposons une dégustation verticale d’exception de notre Grand Cru Les Clos sur 3 millésimes différents. dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Lieu Beine Adresse Caveau de dégustation du Domaine Louis Moreau 2 Grande rue Ville Beine