Fermes en fêtes – Ferme Trencalli Castelnau-Rivière-Basse, 20 juin 2021-20 juin 2021, Castelnau-Rivière-Basse.

Fermes en fêtes – Ferme Trencalli 2021-06-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-20 19:00:00 19:00:00 Ferme Trencalli CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées Castelnau-Rivière-Basse

Visite de la ferme et découverte des animaux (veaux, vaches, cochons, daims, cerfs, wallabies, etc) avec un petit sentier pédagogique (30 minutes). Vente de produits fermiers à emporter (viandes de bœuf et de cervidés, fromage de vache jersiaise, crèmes glacées). L’après midi descentes en tyroliennes géantes (5€/pers pour les 10ans et +)

morgane@trencalli.fr http://www.trencalli.fr/

