Lendou-en-Quercy Lendou-en-Quercy 46800, Lendou-en-Quercy Fermes en Fête: GAEC de Larroque Lendou-en-Quercy Lendou-en-Quercy Catégories d’évènement: 46800

Lendou-en-Quercy

Fermes en Fête: GAEC de Larroque Lendou-en-Quercy, 18 juin 2021-18 juin 2021, Lendou-en-Quercy. Fermes en Fête: GAEC de Larroque 2021-06-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-19 19:00:00 19:00:00 Saint-Cyprien GAEC de Larroque

Lendou-en-Quercy 46800 Lendou-en-Quercy Dans le cadre des Fermes en fête, le GAEC de Larroque (melons IGP du Quercy et raisins de table) vous proposera de savourer de délicieux produits locaux lors d’une dégustation fermière Dans le cadre des Fermes en fête, le GAEC de Larroque (melons IGP du Quercy et raisins de table) vous proposera de savourer de délicieux produits locaux lors d’une dégustation fermière

Détails Catégories d’évènement: 46800, Lendou-en-Quercy Étiquettes évènement : Autres Lieu Lendou-en-Quercy Adresse Saint-Cyprien GAEC de Larroque Ville Lendou-en-Quercy lieuville 44.31616#1.27652