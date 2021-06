Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330, Saint-Cirq-Lapopie Fermes en Fête: Ferme de Létou Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’évènement: 46330

Dégustation d’un délicieux repas composé de produits locaux. Réservation obligatoire Dimanche 20 juin:

10h-12h et 17h30-20h: Participez à une visite guidée chaleureuse et pédagogique pour connaître tous les secrets de la production caprine La ferme de Létou (production de fromages de chèvre AOP Rocamadour, yaourts et faisselles) vous ouvre ses portes et vous propose de venir découvrir leur activité +33 6 18 42 46 28 La ferme de Létou (production de fromages de chèvre AOP Rocamadour, yaourts et faisselles) vous ouvre ses portes et vous propose de venir découvrir leur activité Samedi 19 juin:

