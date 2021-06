Fermes en fête: Domaine du Peyret Puy-l’Évêque, 18 juin 2021-18 juin 2021, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque 46700 Puy-l’Évêque

Dans le cadre des Fermes en fêtes, le domaine du Peyret (vins rouges AOP Cahors, IGP Côtes du lot et rosés) vous convie à une visite des vignobles et à une dégustation de vin aux mille et une saveurs locales.

lepeyret@hotmail.fr +33 6 89 73 47 33

Bienvenue à la ferme