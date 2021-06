Albas Albas 46140, Albas Fermes en Fête : Château Eugénie Albas Albas Catégories d’évènement: 46140

Albas

Fermes en Fête : Château Eugénie Albas, 18 juin 2021-18 juin 2021, Albas. Fermes en Fête : Château Eugénie 2021-06-18 09:30:00 – 2021-06-19 12:30:00 Lieu dit Rivière Haute Château Eugénie

Albas 46140 Albas Dans le cadre des Fermes en fête, le château Eugénie (vins rouge AOP Cahors, IGP Côtes du Lot, ratafias et jus de raisin), vous fera découvrir le terroir lotois en visitant un vignoble remarquable et son sublime chai. D'autres animations seront possibles si les conditions sanitaires le permettent

