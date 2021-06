Cahors Cahors 46000, Cahors Fermes en Fête Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors

Fermes en Fête Cahors, 18 juin 2021-18 juin 2021, Cahors. Fermes en Fête 2021-06-18 – 2021-06-20

Cahors 46000 Cahors Apéritif fermier à La Villa Cahors Malbec De nombreuses fermes sur le territoire vendront leurs produits directement:

– La ferme de Létou à Saint-Cirq Lapopie

– Le domaine du Peyret à Puy-l’Evêque

– Le château Eugénie à Albas

– Le château Saint-Sernin à Parnac

– Le GAEC de Larroque à Saint Cyprien

Le magasin de producteurs L’Oustal participera également, tout comme la ferme auberge La Veillée Gourmande Participent également à ces journées, sur le reste du département:

– La ferme de Tartayrou à Le Bastit

– La ferme de Vigne Haute à Reilhac

– La ferme des Cazalous à Puyjourdes

– La ferme des Alix à Rocamadour

– La ferme de la Truffe à Cuzance

– La fromagerie de Lahore à Payrac

– Les goûts et les couleurs à Rocamadour

– La ferme Delpy à Carennac

– L’EARL du Moulin Grand à Gintrac

– La ferme de Caffoulens à Bagnac sur Célé (ferme pédagogique)

– La ferme de Laborie d’Imbert à Rocamadour (ferme pédagogique)

– La ferme de Larcher (ferme auberge) Dans le cadre du Printemps à la ferme, profitez d’un week-end portes-ouvertes à la ferme pour faire le plein de festivités tout en célébrant l’arrivée des beaux jours.

