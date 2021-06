Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 49510, Beaupréau-en-Mauges FERMES EN FÊTE À JALLAIS Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: 49510

FERMES EN FÊTE À JALLAIS Beaupréau-en-Mauges, 12 juin 2021-12 juin 2021, Beaupréau-en-Mauges. FERMES EN FÊTE À JALLAIS 2021-06-12 – 2021-06-12 JALLAIS EARL de l’ÈVRE

Beaupréau-en-Mauges 49510 Marché fermier : En direct de l’exploitation maraîchère, venez découvrir la production locale ! L’occasion de discuter avec les producteurs du coin et de ramener à la maison légumes, fruits, viandes, etc. Mini ferme : Découvrez les animaux de la ferme avec la présentation de cochons, lapins, chèvres, et autres petits animaux. Animations : Venez vous ressourcer en famille ou entre amis au bord de l’Èvre et profiter des animations pour petits

https://www.facebook.com/FermesEnFete

et grands.

