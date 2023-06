Balades paysannes – Ferme du Petit Puyaume et Ferme des Deux Rives Fermes du Bocage Bressuirais Mauléon, 17 juin 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Portes ouvertes des fermes du Petit Puyaume à Montravers et des Deux Rives à St Amand-sur-Sèvre.

Venez en famille, avec vos amis, découvrir les activités du CIVAM et célébrer les 30 ans de la structure.

Des ateliers, des dégustations, une épicerie éphémère, des conférences, des visites de fermes, des jeux…. Il y en aura pour tous les goûts…

Les ateliers pain et fromages sont sur inscription au 05.49.81.80.29.

Soirée champêtre le samedi soir avec repas de produits locaux et musique, cochon à la broche animé par les Brother Kawa, suivie d’une soirée DJ. ( Sur réservation avant le 8 juin auprès du Civam du Haut Bocage : 05.49.81.80.29 )..

Fermes du Bocage Bressuirais

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Open house at the Petit Puyaume farm in Montravers and the Deux Rives farm in St Amand-sur-Sèvre.

Come with your family and friends to discover CIVAM’s activities and celebrate the organization’s 30th anniversary.

Workshops, tastings, an ephemeral grocery store, conferences, farm visits, games…. Something for everyone…

Bread and cheese workshops can be booked by calling 05.49.81.80.29.

Country-style evening on Saturday evening, with a meal of local produce and music, a pig on a spit hosted by Brother Kawa, followed by a DJ party (bookings must be made before June 8 with Civam du Haut Bocage: 05.49.81.80.29).

Jornadas de puertas abiertas en la granja Petit Puyaume, en Montravers, y en la granja Deux Rives, en St Amand-sur-Sèvre.

Venga con su familia y amigos a descubrir las actividades del CIVAM y a celebrar el 30 aniversario de la organización.

Talleres, degustaciones, tienda efímera, conferencias, visitas a granjas, juegos… …. Para todos los gustos…

Para inscribirse en los talleres de pan y queso, llame al 05.49.81.80.29.

Velada campestre el sábado por la noche con comida a base de productos locales y música, un cerdo al asador a cargo del Hermano Kawa, seguido de una noche de DJ (las reservas deben realizarse antes del 8 de junio en el Civam du Haut Bocage: 05.49.81.80.29).

Offene Türen der Bauernhöfe Petit Puyaume in Montravers und Les Deux Rives in St Amand-sur-Sèvre.

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden, um die Aktivitäten des CIVAM zu entdecken und das 30-jährige Bestehen der Einrichtung zu feiern.

Es gibt Workshops, Verkostungen, einen vergänglichen Lebensmittelladen, Vorträge, Besuche auf Bauernhöfen, Spiele….. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein…

Für die Brot- und Käse-Workshops ist eine Anmeldung unter 05.49.81.80.29 erforderlich.

Ländlicher Abend am Samstagabend mit Essen aus lokalen Produkten und Musik, Schwein am Spieß, das von den Brother Kawa animiert wird, gefolgt von einem DJ-Abend ( Mit Reservierung vor dem 8. Juni beim Civam du Haut Bocage: 05.49.81.80.29 ).

