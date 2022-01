Fermes buissonnières, portes ouvertes au Domaine de Laplace Saint-Jean-de-Duras, 17 juillet 2022, Saint-Jean-de-Duras.

Fermes buissonnières, portes ouvertes au Domaine de Laplace Saint-Jean-de-Duras

2022-07-17 – 2022-07-17

Saint-Jean-de-Duras Lot-et-Garonne Saint-Jean-de-Duras

Au Domaine de Laplace, marché gourmand à la ferme, avec des producteurs du Lot-et-Garonne. Grillades des blondes d’Aquitaine du domaine. Jean-Luc et Marianne vous accueillent pour une journée de découverte de la ferme avec visite, dégustation et repas avec animation musicale. Achat à emporter ou à consommer sur place. Vin AOP Côtes de Duras du domaine et Blondes d’Aquitaine.

Au Domaine de Laplace, marché gourmand à la ferme, avec des producteurs du Lot-et-Garonne. Grillades des blondes d’Aquitaine du domaine. Jean-Luc et Marianne vous accueillent pour une journée de découverte de la ferme avec visite, dégustation et repas avec animation musicale. Achat à emporter ou à consommer sur place. Vin AOP Côtes de Duras du domaine et Blondes d’Aquitaine.

Au Domaine de Laplace, marché gourmand à la ferme, avec des producteurs du Lot-et-Garonne. Grillades des blondes d’Aquitaine du domaine. Jean-Luc et Marianne vous accueillent pour une journée de découverte de la ferme avec visite, dégustation et repas avec animation musicale. Achat à emporter ou à consommer sur place. Vin AOP Côtes de Duras du domaine et Blondes d’Aquitaine.

Domaine de Laplace

Saint-Jean-de-Duras

dernière mise à jour : 2022-01-18 par