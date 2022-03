Fermentation des légumes Assat, 5 mars 2022, Assat.

Fermentation des légumes rue du Bois CLAB 64 Assat

2022-03-05 13:00:00 – 2022-03-05 17:30:00 rue du Bois CLAB 64

Assat Pyrénées-Atlantiques

40 40 EUR Le CLAB vous invite à un atelier pour savoir conserver ses légumes autrement. Les stagiaires repartent chez eux avec leurs bocaux de légumesfermentés : les légumes sont fournis par le CLAB.

Matériel nécessaire : dans le cadre de cette formation, chaque participant doit porter 2 bocaux de la marque “Le Parfait” d’une contenance de 0,5L ou 0,75L ou 1L et leurs caoutchoucs (et non les capsules) pour ramener chez lui ce qu’il aura préparé au cours de l’atelier. Merci de venir également avec les ustensiles suivants pour la préparation des légumes : 1 saladier , 1 planche à découper, 1 couteau et 1 économe, 2 petits pots de confiture qui serviront à emporter des grains de kéfir et de la mère de vinaigre. Pour compléter, vous pouvez apporter des épices et condiments dont vous disposez. Exemples possibles : coriandre, cumin, gingembre, curcuma, fenouil, gros sel, ail, oignon, …

+33 6 15 57 93 39

©CLAB64

rue du Bois CLAB 64 Assat

