Ferme urbaine

Parc Barbusse, le mercredi 8 décembre

Parc Barbusse, le mercredi 8 décembre à 10:00

Le mercredi 8 décembre de 10h à 17h, une ferme pédagogique s’installe au Parc Barbusse. Un agriculteur sera sur place pour vous présenter les animaux, les caresser, leur donner à manger… Beaucoup d’animaux seront présents : chèvres, poules, coqs, lapins, canards, moutons oies, pigeons, ânes, cochons, dindes, dindons, vaches Venez nombreux ! Petite restauration sur place

gratuit

2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T17:00:00

