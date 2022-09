Fête du potager – Ferme Urbaine Ferme urbaine – Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Fête du potager – Ferme Urbaine Ferme urbaine – Gare Saint Sauveur, 2 octobre 2022, Lille. Fête du potager – Ferme Urbaine Dimanche 2 octobre, 12h00 Ferme urbaine – Gare Saint Sauveur

Gratuit – Entrée libre

Venez déguster les soupes réalisées par les jardiniers volontaires. Ferme urbaine – Gare Saint Sauveur Boulevard Jean Baptiste Lebas, lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Venez déguster les soupes réalisées par les jardiniers volontaires. Distribution en continu de 12h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T12:00:00+02:00

2022-10-02T19:00:00+02:00 www.tourisme-en-hautsdefrance.com

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Ferme urbaine - Gare Saint Sauveur Adresse Boulevard Jean Baptiste Lebas, lille Lille-Centre Ville Lille lieuville Ferme urbaine - Gare Saint Sauveur Lille Departement Nord

Ferme urbaine - Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Fête du potager – Ferme Urbaine Ferme urbaine – Gare Saint Sauveur 2022-10-02 was last modified: by Fête du potager – Ferme Urbaine Ferme urbaine – Gare Saint Sauveur Ferme urbaine - Gare Saint Sauveur 2 octobre 2022 Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur Lille lille

Lille Nord