Fête du Printemps Ferme Urbaine du Trichon, 7 mai 2023, Roubaix.

Pour son premier événement du Collectif Urbain du Trichon, il est urgent de prendre soin de notre planète ! ?

Venez tous au jardin fêter le Printemps et participer à plusieurs ateliers (de 14h à 17h) qui nous permettront de partager nos savoirs-faire à partir de matériaux 100% récupérés :

Vanneries – création en osier ;

Tawashi – créations d’éponges écologiques ;

Poterie – créations en terre cuite

Troc – graines et plantes***

A midi, savourez un repas multiculturel “la santé dans l’assiette” (chili sin carne, falafels, croquetas…).

Balade musicale et sensorielle autour de la ferme et visite du site sont prévu·es. Un coin lecture et une piscine de paille seront à disposition pour celles et ceux qui préféreraient un moment de tranquillité en pleine nature urbaine ??☘

Gaufres, crêpes et boissons chaudes marqueront le goûter, tandis que le bar restera ouvert pour assouvir votre soif !

En fin d’après-midi, assistez au concert d’Azulojos, duo latino ?

Venez nombreux·ses pour un dimanche convivial et chaleureux !

*** Pour le bon déroulement et la praticité de ces ateliers, nous comptons sur vos dons de vêtements usés, chaussettes, tissus divers, pots en terre, bouchons en liège…

♻ 100% récupération, 0 déchet

Ferme Urbaine du Trichon 20 rue de Sébastopol Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T12:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

Ville de Roubaix