Inauguration composteurs partagés de la ferme du Trichon Ferme Urbaine circulaire du Trichon Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Inauguration composteurs partagés de la ferme du Trichon Ferme Urbaine circulaire du Trichon Roubaix, 21 octobre 2023, Roubaix. Inauguration composteurs partagés de la ferme du Trichon Samedi 21 octobre, 12h00 Ferme Urbaine circulaire du Trichon Donnons-nous rendez-vous le samedi 21 octobre, au 20 rue de sébastopol, pour inaugurer les composteurs partagés ! De 12h à 13h : Mot d’accueil, inscription gratuite à la Biobox*, distribution gratuite de Bioseaux, pot de l’amitié. Accès métro ligne 2, station Roubaix Charles De Gaulle.

*Biobox : Point d’apport volontaire de biodéchets (épluchures) Ferme Urbaine circulaire du Trichon 20 rue de Sébastopol 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/FermeUrbaineCirculaire/ Écosystème coopératif. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T12:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

2023-10-21T12:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00 compost biobox La Maison du Jardin Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Ferme Urbaine circulaire du Trichon Adresse 20 rue de Sébastopol 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age max 121 Lieu Ville Ferme Urbaine circulaire du Trichon Roubaix latitude longitude 50.689172;3.170602

Ferme Urbaine circulaire du Trichon Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/