Roubaix Spectacles et cinéma plein air Ferme Urbaine circulaire du Trichon Roubaix, 22 juillet 2023, Roubaix. Spectacles et cinéma plein air Samedi 22 juillet, 18h00 Ferme Urbaine circulaire du Trichon Entrée libre et gratuite Le 22 juillet à partir de 18h , venez vous amuser en assistant aux spectacles de Saùl, artiste clown, « Au rat des pâquerettes » par la Cie Les Romain Michel et à la projection du film « Mon oncle » de Jacques Tati proposée par Tribu Documentaires.

Amenez vos plaids et coussins pour la projection.

Bar et restauration sur place. 18h30 : Spectacle de clown

19h30 : restauration

21h: spectacle de rue « Au rat des pâquerettes » Cie Romain-Michel

22h30 : projection film « Mon oncle » de Jacques Tati Ferme Urbaine circulaire du Trichon 20 rue de Sébastopol 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/FermeUrbaineCirculaire/ Écosystème coopératif. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:55:00+02:00

Spectacles de rue cinéma plein air Cie Romain Michel et Tribu Documentaires Détails Lieu Ferme Urbaine circulaire du Trichon Adresse 20 rue de Sébastopol 59100 Roubaix Ville Roubaix

