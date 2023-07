Atelier cuisine en plein air Ferme Urbaine circulaire du Trichon Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Atelier cuisine en plein air Ferme Urbaine circulaire du Trichon Roubaix, 21 juillet 2023, Roubaix. Atelier cuisine en plein air Vendredi 21 juillet, 17h00 Ferme Urbaine circulaire du Trichon Entrée libre et gratuite Venez cuisiner à la ferme urbaine du Trichon sous la houlette de Claire, cheffe de Baraka et à partir des légumes des paniers solidaires distribués par Bio en hauts de France. Ferme Urbaine circulaire du Trichon 20 rue de Sébastopol 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/FermeUrbaineCirculaire/ Écosystème coopératif. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00 cuisine de rue Ferme urbaine du Trichon Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Ferme Urbaine circulaire du Trichon Adresse 20 rue de Sébastopol 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Ferme Urbaine circulaire du Trichon Roubaix

Ferme Urbaine circulaire du Trichon Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/