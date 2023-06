MARCHE A LA FERME FERME UHL Illhaeusern, 2 juin 2023, Illhaeusern.

MARCHE A LA FERME Vendredi 2 juin, 14h00 FERME UHL

Après-midi à la Ferme UHL à Illhaeusern pour re(découvrir) la consommation en circuit court et de saison.

Un programme riche et varié au sein du Marché à la Ferme sur la thématique « Du Champ à l’assiette » avec :

– la vente de divers produits de la Ferme,

– une dégustation de plats de saison avec l’éloboration de recettes en collaboration avec Délégués et trois Chefs renommés d’Alsace,

– une visite guidée de la Ferme,

– une soirée tartes flambées.

FERME UHL 20 RUE DE COLMAR, 68970 ILLHAEUSERN Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

MARCHE ALIMENTATION