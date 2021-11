Floirac M.270 Floirac, Gironde Ferme ton bec, par la Cie Ribambelle M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

M.270, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Ferme ton Bec, c’est l’histoire d’un poussin si bavard et si curieux qu’il exaspère tous les animaux de la basse-cour. On lui demande tout le temps de se taire ! Mais le poussin continue de s’interroger sur le monde qui l’entoure : Est-ce que le coq chante quand le soleil se lève ou est-ce qu’il se lève quand le coq chante ? D’où vient le vent ? Les arbres poussent-ils par le haut ou par le bas ? Mère poule ne sait plus où donner de la tête…

Sur inscription

Librement adapté de l'album jeunesse « Ferme ton Bec » de Pierre Delye. M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

