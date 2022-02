FERME TON BEC / LECTURE THÉÂTRALISÉE Cie Ribambelle Médiathèque Castagnéra Talence Catégories d’évènement: Gironde

FERME TON BECLECTURE THÉÂTRALISÉE Cie Ribambelle Vendredi 25 mars à 18h15 Médiathèque Castagnéra C’est l’histoire d’un poussin si bavard et si curieux qu’il exaspère tous les animaux de la basse-cour. On lui demande tout le temps de se taire !Mais le poussin continue de s’interroger sur le monde qui l’entoure : Est-ce que le coq chante quand le soleil se lève ou est ce qu’il se lève quand le coq chante ? D’où vient le vent ? Les arbres poussent-ils par le haut ou par le bas ? Adapté du livre jeunesse de Pierre Delye et Magali Le Huche À partir de 3 ans C’est l’histoire d’un poussin si bavard et si curieux qu’il exaspère tous les animaux de la basse-cour. Médiathèque Castagnéra allée Peixotto Talence Gironde

