Ferme Tiligolo Chaillé-les-Marais, mercredi 20 mars 2024.

Ferme Tiligolo Chaillé-les-Marais Vendée

Venez à la ferme ouverte et assistez à des spectacles interactifs de 15 minutes.

Les enfants peuvent entrer dans la ferme pour toucher et caresser les animaux, donner le biberon au chevreau et traire la chèvre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 16:00:00

fin : 2024-03-20 19:00:00

La Plaine des sports

Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire

L’événement Ferme Tiligolo Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2024-03-04 par Vendée Expansion