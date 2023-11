La fine équipe Ferme théâtre de Bellevue Villentrois-Faverolles-en-Berry, 31 mai 2024, Villentrois-Faverolles-en-Berry.

Villentrois-Faverolles-en-Berry,Indre

Grand spectacle burlesque de plein air – Nouvelle création. Une grande comédie rurale, hilarante et explosive !!!. Familles

Jeudi 2024-05-31 21:00:00 fin : 2024-06-02 . 49 EUR.

Ferme théâtre de Bellevue

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire



Great outdoor burlesque show – New creation. A great rural comedy, hilarious and explosive!!!

Gran espectáculo de burlesque al aire libre – Nueva creación. ¡Una gran comedia rural, divertidísima y explosiva!

Großes Burlesque-Spektakel unter freiem Himmel – Neukreation. Eine große ländliche Komödie, urkomisch und explosiv!!!

Mise à jour le 2023-11-16 par ADT INDRE