DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION CITOYENNE Ferme Suzanne Issy-les-Moulineaux, 10 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux.

LES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION CITOYENNE Lundi 10 juillet, 17h00 Ferme Suzanne

À partir de 17h, prenez le petit train et découvrez le parc sous un nouvel angle.

À 17h30, des comédien·ne·s mettront en scène les contributions issues de la concertation, l’occasion de porter un regard neuf et décalé sur le parc !

Dès 18h30, venez échanger avec vos élu.e.s sur le projet d’évolution du parc, la concertation et partagez vos idées pour l’avenir du parc.

Une exposition présentera les interventions des habitant·e·s, petit·e·s et grand·e·s, des usager·ère·s du parc, des associations et des services intervenant sur le parc.

En continu, profitez des produits de la Ferme Suzanne, du cadre convivial de l’évènement et des activités sportives et pédagogiques du parc !

Ferme Suzanne 4 All. de la Bertelotte, 75015 Paris Issy-les-Moulineaux 92130

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T17:00:00+02:00 – 2023-07-10T20:30:00+02:00

