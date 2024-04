Ferme Seidel Grosmagny, lundi 19 août 2024.

Ferme Seidel Grosmagny Territoire de Belfort

Nicolas vous accueille dans sa ferme pour parler chèvres et fabrication de fromages. L’occasion de repartir avec de bons produits fermiers.

A partir de 5 ans

Visite non remboursable, non échangeable. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 15:00:00

fin : 2024-08-19

Grosmagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Ferme Seidel Grosmagny a été mis à jour le 2024-04-05 par COORDINATION BELFORT