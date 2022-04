Ferme Seidel Grosmagny, 2 août 2022, Grosmagny.

Ferme Seidel Grosmagny

2022-08-02 – 2022-08-02

Grosmagny Territoire-de-Belfort Grosmagny

2 2 EUR Chèvres, vaches, fabrication de fromages et petite dégustation, cette visite en compagnie de Nicolas sera l’occasion de remplir votre panier de bons produits fermiers.

A partir de 4 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Grosmagny

