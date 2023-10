La Nuit du Conte en Suisse Ferme Sarasin Le Grand-Saconnex Catégorie d’Évènement: Le Grand-Saconnex La Nuit du Conte en Suisse Ferme Sarasin Le Grand-Saconnex, 10 novembre 2023, Le Grand-Saconnex. La Nuit du Conte en Suisse Vendredi 10 novembre, 17h00 Ferme Sarasin La Nuit du conte en Suisse a choisi « Viva la musica » comme thème de son édition 2023.

Des contes pour tous les âges vous attendent à la Ferme Sarasin : « Tambour battant », « Un air de musique douce », « Le pouvoir de la musique » ou encore « Les animaux musiciens » pour ne citer que ceux-ci. Tout un monde musical pour les petit-es et les grand-es, le temps d’une belle soirée. Ouvrez vos oreilles et profitez de moments magiques en compagnie de merveilleuses conteuses ! Buvette et petite restauration payantes tout au long de la soirée (soupe-fromage-pain, cakes sucrés) proposées par l’association La Ruche. Rendez-vous à la Ferme Sarasin le vendredi 10 novembre de 17h à 22h. Ferme Sarasin Chemin Edouard-Sarasin 47, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ferme Sarasin
Adresse: Chemin Edouard-Sarasin 47, 1218 Le Grand-Saconnex
Ville: Le Grand-Saconnex
Genève

