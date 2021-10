Colombier-en-Brionnais COLOMBIER EN BRIONNAIS Colombier-en-Brionnais, Saône-et-Loire FERME SAINTE CATHERINE COLOMBIER EN BRIONNAIS Colombier-en-Brionnais Catégories d’évènement: Colombier-en-Brionnais

COLOMBIER EN BRIONNAIS, le samedi 16 octobre à 14:00

La visite du chantier sera organisée par l’architecte avec présence d’entreprises. L’accent sera mis sur les matériaux nobles utilisés pour la réhabilitation, l’intégration de bâtiment neuf dans un site environnemental protégé. Vivre ensemble en respectant le patrimoine paysager, environnemental et bâti exceptionnel du Brionnais.

Entrée libre

Journées nationales de l'architecture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00

