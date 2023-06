Visite de la Ferme Saint-Sylvain Ferme Saint Sylvain Mazerolles, 21 juillet 2023, Mazerolles.

Visite de la Ferme Saint-Sylvain Vendredi 21 juillet, 14h00 Ferme Saint Sylvain Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96 – Gratuit

Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous propose de visiter la Ferme Saint-Sylvain, exploitation familiale de 17 hectares, qui produit plus de 40 variétés de plantes médicinales biologiques aux bienfaits divers et variés, transformées sur place en tisanes, tisanes composées, macérat et compléments alimentaires.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Gratuit

Ferme Saint Sylvain 5 chemin de la plaine 86320 Mazerolles Mazerolles 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « acceuil@sudviennepoitou.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 11 96 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00

Visite Tisane