Stage de chansons ORMUZ Ferme Saint Sauveur, Villeneuve-d’Ascq (59), 13 mai 2023, . Stage de chansons ORMUZ Samedi 13 mai, 09h30 Ferme Saint Sauveur, Villeneuve-d’Ascq (59) 30 euros pour adhésion asso Stage de chant avec Martin Huygebaert (chanteur et guitariste du groupe Ormuz) durée 3h00 – tous publics à partir de 12 ans – pas de prérequis spécifiques En partant du répertoire du groupe Ormuz, les stagiaires pourront apprécier différentes appropriations du chant populaire en français à partir de pièces collectées dans des recueils français et québécois, et parfois composées par l’un ou l’autre des membres du groupe. Pour commencer, le travail sur la posture du chanteur, l’attitude corporelle permettant de faire porter la voix tout en sollicitant des nuances variées est abordée de façon individuelle. La pratique collective du chant à répondre donne ensuite, à l’unisson, l’occasion d’expérimenter la recherche de puissance dans l’unité, puissance modulée selon les intentions et les ressentis partagés. Enfin, dans un dernier temps, une session d’expérimentation de motifs chantés polyphoniques et/ou polyrythmiques ouvrira les perspectives de l’atelier vers les évolutions récentes et neuves que le groupe entend présenter autour de la pratique du chant dans la recherche d’un style toujours inspiré de la tradition populaire, mais aussi toujours en mouvement. source : événement Stage de chansons ORMUZ publié sur AgendaTrad Ferme Saint Sauveur, Villeneuve-d’Ascq (59) 53-59, Avenue du Bois Ferme Saint Sauveur, 59650 Villeneuve-d’Ascq, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42444 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

