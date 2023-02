Ciné concert “Et pendant ce temps-là chez les Dugaumier” Ferme Saint Sauveur, Villeneuve-d’Ascq (59), 2 avril 2023, .

libre

avec Benjamin Macke et Eloi Beaudimont

Ferme Saint Sauveur, Villeneuve-d'Ascq (59) 53-59, Avenue du Bois Ferme Saint Sauveur, 59650 Villeneuve-d'Ascq, France

Savant mélange de projections de films amateurs et de musique live, Eloi Baudimont et Benjamin Macke vous invitent dans leur univers musical fait de mélodies entêtantes, de boucles infinies et de superpositions orchestrales jubilatoires, pour mettre en relief des images belles, insolites ou drôles des années 40 à 80.

Un ciné-concert : La gageure ici est de s’inspirer des images d’archives pour créer un scénario sonore, mais également un univers visuel. Je vois ce spectacle comme une aventure, une découverte : les images apportent l’action, la musique ne se contente pas de soutenir, elle n’est pas un décor sonore mais un véritable partenaire de jeu. C’est la friction du cinéma et de la musique qui engendre les atmosphères, les ambiances, les actions et avec, cerise sur le gâteau, la présence des deux musiciens qui tantôt s’effacent derrière leur instrument, tantôt prennent l’avant de la scène. Les possibilités d’utiliser tous ces éléments sont infinies. Un hommage au cinéma burlesque peut-être mais modernisé et imprégné de poésie et de surréalisme. Eric De Staercke

source : événement Ciné concert “Et pendant ce temps-là chez les Dugaumier” publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T17:30:00+02:00

2023-04-02T20:00:00+02:00