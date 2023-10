Stage adulte « Dé(s) compositions végétales » Ferme Saint sauveur Villeneuve-d’Ascq, 14 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Stage adulte « Dé(s) compositions végétales » 14 et 15 octobre Ferme Saint sauveur Sur inscription

Les 14 et 15 octobre 2023, Atelier 2 propose un stage adulte « Dé(s) compositions végétales », autour des impressions et encre végétales, avec Les Tinctoriales.

Un week-end de recherche sur les plantes comme source de couleurs, de formes et d’inspirations.

Tout commence avec une cueillette… les plantes sont ensuite imprimées ou bien infusées, séchées, pressées, sérigraphiées, gaufrées ou tamponnées. Principalement sur papier, les participants expérimentent l’impression végétale à la presse ; fabriquent des encres végétales, réalisent un nuancier, les appliquent selon leurs envies et inspirations au pinceau, en sérigraphie, au pochoir. Les végétaux sont eux-mêmes transformés en supports : tampons, pochoirs ; ou bien servent à créer des effets de reliefs.

Les supports de ces expériences peuvent être ensuite reliés pour prendre la forme d’un herbier “revisité”.

Samedi : 9h30/12h30 – 13h30/17h30 Dimanche : 9h/13h

Inscriptions sur atelier-2.com

Ferme Saint sauveur Avenue du Pont-de-Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

