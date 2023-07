Cet évènement est passé Festival Fêtons l’été – Ciné Plein air Ferme Saint Sauveur Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Festival Fêtons l’été – Ciné Plein air Ferme Saint Sauveur Villeneuve-d’Ascq, 7 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Festival Fêtons l’été – Ciné Plein air Vendredi 7 juillet, 22h00 Ferme Saint Sauveur FESTIVAL FÊTONS L’ÉTÉ Une programmation du méliès, le cinéma de La rose des vents.

Pour cette projection en plein air, direction le Mexique avec le film d’animation Coco ! Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille du jeune Miguel. Un déchirement pour lui qui rêve de devenir musicien, comme son idole : Ernesto de la Cruz. Par un étrange concours de circonstances, Miguel se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector avec qui il va vivre de nombreuses aventures. Il découvrira alors la véritable histoire qui se cache derrière celle de sa famille… Gratuit

Jauge limitée, dans la limite des places disponibles BUVETTE SUR PLACE :La CB n’est pas acceptée, pensez à prendre des espèces ! Autour du spectacle

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES PARENT-ENFANT : Ven. 07 juillet, 18h30 > 19h30 : Atelier parent/enfant

dès 4 ans autour des Calaveras proposé par l’Atelier 2 – Arts Plastiques

Gratuit sur réservation : contact@atelier-2.com AUBERGE ESPAGNOLE ET CONCERT : Ven. 07 juillet, dès 19h45 : Échangez de bons petits plats et profitez d’un concert avec le “bal enfants” animé par les jeunes élèves de la Cric Crac Compagnie qui joueront des airs traditionnels, suivi des adultes de l’atelier jeu d’ensemble. Ferme Saint Sauveur 53 avenue du Bois, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord [{« link »: « mailto:contact@atelier-2.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

