WORSKHOP TERRE VOLUME Ferme Saint sauveur Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

WORSKHOP TERRE VOLUME Ferme Saint sauveur, 17 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. WORSKHOP TERRE VOLUME 17 – 20 avril Ferme Saint sauveur 280 euros matériel compris Après une présentation des outils, des matériaux et des processus de la céramique, vous découvrirez trois techniques de modelage : la plaque, l’estompage, voir le pincé. En fonction de ces approches, trois projets, avec 3 terres différentes, vous seront proposés où votre créativité prendra place. Encadré par Brigitte Paganini. Ferme Saint sauveur Avenue du Pont-de-Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@atelier-2.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.atelier-2.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T09:30:00+02:00 – 2023-04-17T12:00:00+02:00

2023-04-20T14:00:00+02:00 – 2023-04-20T17:00:00+02:00 terre volume atelier2

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme Saint sauveur Adresse Avenue du Pont-de-Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Ferme Saint sauveur Villeneuve-d'Ascq

Ferme Saint sauveur Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

WORSKHOP TERRE VOLUME Ferme Saint sauveur 2023-04-17 was last modified: by WORSKHOP TERRE VOLUME Ferme Saint sauveur Ferme Saint sauveur 17 avril 2023 Ferme Saint sauveur Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord