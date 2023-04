WEEKEND ILLUSTRATION #2 – portes ouvertes et ateliers à la Galerie de l’Atelier 2 Ferme Saint-Sauveur Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

WEEKEND ILLUSTRATION #2 – portes ouvertes et ateliers à la Galerie de l’Atelier 2 Ferme Saint-Sauveur, 15 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. WEEKEND ILLUSTRATION #2 – portes ouvertes et ateliers à la Galerie de l’Atelier 2 15 et 16 avril Ferme Saint-Sauveur 8€ / 10€ matériel compris, sur inscription Le livre dans tous ses états ! Dans le cadre du Week-end Illustration #2 initié par l’Office de Tourisme, l’Atelier 2 – Arts Plastiques, lieu culturel où on apprend, on diffuse et où on questionne l’art, met à l’honneur l’illustration par le thème des livres-objets. Découvrez les livres-objets réalisés par l’atelier « Illustration » encadré par Anne Vandenabeele, formatrice/plasticienne, en présence des stagiaires.

Samedi et dimanche de 15h à 19h – visite gratuite C’est à vous de jouer ! L’atelier 2 vous propose deux ateliers adultes le dimanche 16 avril:

• illustration avec Anne Vandenabeele de 15h30 à 17h30

• reliure nid d’abeille avec Cyprienne Kemp de 15h30 à 18h30

Limité à 12 adultes.

Atelier payant : 8€ tarif adhérent / 10€ tarif extérieur, matériel compris

Ces ateliers se font sur inscriptions via le site de l’Atelier 2 : www.atelier-2.com Retrouvez le programme du Week-end Illustration ici : https://openagenda.com/agendas/46725669/events/78274503 Ferme Saint-Sauveur Ferme Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 05 48 91 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@atelier-2.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.atelier-2.com »}] [{« link »: « http://www.atelier-2.com »}, {« link »: « https://openagenda.com/agendas/46725669/events/78274503 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

