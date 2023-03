Atelier d’arts plastiques Ferme Saint sauveur Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Atelier d’arts plastiques Ferme Saint sauveur, 18 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier d’arts plastiques Samedi 18 mars, 09h30 Ferme Saint sauveur Gratuit – Entrée libre Samedi 18 mars 2023, de 9h30 à 12h30, vous découvrirez les dessins, peintures et volumes réalisés par l’ensemble des enfants âgés de 3 à 15 ans de l’Atelier 2.

Dans le cadre de l’exposition “Regards d’Adhérents Enfants”, vous découvrirez les dessins, peintures et volumes réalisés par l’ensemble des enfants âgés de 3 à 15 ans de l’Atelier 2.

Nos formateurs vous accueillent dans cet espace, le temps d’une matinée pour pratiquer en famille les arts plastiques. Découvrir l’expérience des formes et de la couleur au bout des doigts !

Présence de la librairie Les Lisières pour découvrir les livres petite enfance.

Gratuit

Public 0/6 ans Ferme Saint sauveur Avenue du Pont-de-Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:30:00+01:00

