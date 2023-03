Complet – Au dodo petit pouce Ferme Saint sauveur Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Complet – Au dodo petit pouce Ferme Saint sauveur, 18 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Complet – Au dodo petit pouce Samedi 18 mars, 09h30, 10h30, 11h15 Ferme Saint sauveur Samedi 18 mars 2023 à 9h30, une animation jeune public de Marie Brignone, autrice et orthophoniste chez Cric Crac Compagnie. Gratuit sur réservation

Au dodo, Petit Pouce” raconte avec tendresse et malice les rituels de l’endormissement (la veilleuse, l’histoire, la berceuse…) si importants pour rassurer son enfant avant de le laisser commencer sa nuit.

Suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Les Lisières.

Public 0 / 5 ans

Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/cric-crac-compagnie/evenements/au-dodo-petit-pouce?_ga=2.215528215.1499936722.1674050601-1387074749.1633770358 Ferme Saint sauveur Avenue du Pont-de-Bois 59650 Villeneuve d'Ascq

2023-03-18T09:30:00+01:00 – 2023-03-18T10:30:00+01:00

2023-03-18T11:15:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

