Bal folk avec initiation Ferme, Saint-Franc (73), 1 août 2023, .

Bal folk avec initiation Mardi 1 août, 11h00 Ferme, Saint-Franc (73)

FRERES DE SAC 4TET

Trad’ dansant – 11H00

Lorsqu’on parle de musique traditionnelle on imagine un truc un peu poussiéreux mais au fond bien rassurant, et utile, quant au témoignage qu’il dévoile du chemin de la civilisation. L’origine est toujours un peu fascinante.Et si la tradition était ce qui se réinvente sans cesse, au fil des jours ? L’audacieux quatuor Frères de Sac n’hésite pas à la faire parler dans une joyeuse confrontation : Bretagne, Auvergne, Suède, mélange avec les instruments modernes, compositions nouvelles… pour une « transe puissante et hypnotique ». Ce matin à la ferme de la Berthe ça va danser, sous l’impulsion de la maîtresse à danser Geneviève Chuzel et des rythmes multicolores de Frères de Sac quartet. Et il y aura de quoi boire et manger. Aux Nuits det’, il n’y a pas d’heure pour faire la fête !

Avec : Marie Mazille : nyckelharpa, clarinette basse, clarinette, voix, componiumclarinette sib, clarinette basseflûtes à bec, cornemuse Centre France, cromorneaccordéons diatoniques, compositionsmaîtresse à danser. Buvette et restauration sur place. Voir page informations pratiques Parking : prévoir environ 10 minutes de marche pour accéder à la ferme. Des navettes seront organisées pour les personnes à mobilité réduite.

Festival les Nuits d’Été

source : événement Bal folk avec initiation publié sur AgendaTrad

Ferme, Saint-Franc (73) voie de la Berthe, 73360 Saint-Franc, France

Ferme, 73360 Saint-Franc, France [{« link »: « https://www.festivallesnuitsdete.fr/infos-pratiques/ »}, {« link »: « https://festivallesnuitsdete.fr/ledition-2023/#01aout »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44025 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T11:00:00+02:00 – 2023-08-01T13:00:00+02:00

2023-08-01T11:00:00+02:00 – 2023-08-01T13:00:00+02:00

baltrad balfolk